Ministério da Saúde já registra mais de 80 mil mortes por Covid-19

O Brasil ultrapassou nesta segunda-feira, 20, a marca de 80 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, até as 18h40, eram computados 80.120 óbitos, 632 a mais do que ontem. Os casos de Covid-19 somavam 2.118.646 - 20.257 registrados em 24 horas.