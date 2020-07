RS se aproxima de 1,3 mil óbitos por Covid-19 e Porto Alegre supera 3 mil recuperados

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta segunda-feira (20) mais 33 mortes pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. A atualização diária da pasta eleva o total de óbitos pela doença para 1.285. As vítimas fatais tinham entre 37 e 92 anos. As mortes divulgadas nesta segunda referem-se a atualizações registradas desde quinta-feira (16).

O Rio Grande do Sul ainda registrou 358 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Assim, o número de infectados chega a 47.449 no Estado, com casos em 444 cidades gaúchas. A SES informou que uma instabilidade no sistema de notificação de síndromes gripais (o e-SUS Notifica) faz com que desde sábado (18) seja menor o volume de novos casos fechados pelos municípios. O problema não afeta o número de hospitalizados e o de óbitos, que são registrados em outro sistema.

se aproxima de um possível lockdown Em Porto Alegre, que lidera o número de mortes pelo vírus no Rio Grande do Sul e, eram 212 óbitos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde até as 17h desta segunda-feira. A boa notícia é que a Capital ultrapassou a marca de 3 mil pacientes recuperados. Segundo a prefeitura, são 3.355 pessoas já recuperadas da Covid-19.

No Rio Grande do Sul,o total de pacientes recuperados é de 41.085, ou 87% dos casos.