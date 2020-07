Isolamento social em Porto Alegre segue abaixo da meta da Prefeitura

O isolamento social em Porto Alegre subiu no domingo (19) e atingiu 53,6%, resultado ainda abaixo da meta da Prefeitura, que é de 55%. No sábado, o índice ficou em 42,6%

O fim de semana de sol e calor foi um convite para muitas pessoas saírem às ruas. Com a Orla e quatro parques da Capital fechados, parte da população procurou outros lugares para aproveitar o tempo bom. Na sexta-feira (17), o prefeito Nelson Marchezan Júnior fez um apelo para a necessidade do isolamento . Segundo Marchezan, o isolamento é necessário para evitar a possibilidade de um lockdown na cidade devido à lotação de UTIs.