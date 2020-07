RS tem 78 mortes por Covid-19 no final de semana e chega a 1.252 óbitos

Com o registro de mais 23 óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES), chegam a 1.252 os óbitos pela doença neste domingo (19). Já o número total de casos está em 47.113, com infectados presentes em 444 das 497 cidades gaúchas.pelo novo coronavírus, somando 78 vítimas neste final de semana no Estado.