Santa Casa de Porto Alegre convoca população a evitar o lockdown

No final do mês de julho, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre divulgou um manifesto neste domingo (19) alertando à população da Capital e Região Metropolitana para a prática de ações que contenham a disseminação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Santa Casa, a população precisa fazer um esforço para evitar um lockdown, "medida mais radical que se avizinha".

No final de julho, a Santa Casa irá concluir a disponibilização de 88 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes da Covid-19. Já estão em pleno uso 56 leitos. Na próxima terça-feira (21), serão entregues mais 17 e, no dia 31, outros 15. "Um grande esforço que viabiliza assistência de alta complexidade à população de todo o Estado neste cenário de pandemia", destaca a instituição.

Assim mesmo, segundo a Santa Casa, com todos os esforços realizados, diante da perspectiva de esgotamento da capacidade assistencial e do cenário de desgaste das equipes de saúde de todas a instituições assistenciais da cidade, a instituição "convoca a população de Porto Alegre e Região Metropolitana a unir-se num esforço conjunto" para conter a disseminação do vírus e evitar o lockdown.

"Não se aglomere, saia de casa só em necessidade imprescindível, use máscara, álcool gel, cuide dos outros e exija o mesmo de todos. Ajude. Faça sua parte", destaca em nota a Santa Casa.“Estamos fazendo todos os esforços viáveis com os recursos disponíveis, mas não queremos sequer imaginar um cenário de desassistência à população e chegarmos ao extremo de termos que fazer escolhas de quem sobreviver”, afirma o diretor médico da Instituição, Antonio Kalil. “A Santa Casa não quer deixar de acolher e cuidar da saúde da população. É preciso que todos façam a sua parte. Convocamos a todos para uma ação conjunta. Não dá mais para esperar”, conclui o médico.