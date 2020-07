RS tem 55 novas mortes por Covid-19 e totaliza 1.230 óbitos na pandemia

O Rio Grande do Sul registrou mais 55 mortes por Covid-19, com dados confirmados neste sábado (18). O número se refere a várias dias de falecimento, cujos exames vão sendo realizados. O total de óbitos chegou a 1.230. Pelo menos 442 localidades, ou 88% dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, já registraram casos de Covid-19. Óbitos e ainda lotação elevada de UTIs influenciaram o mapa prévio do distanciamento controlado, com maioraté agora na pandemia.