Rio Grande do Sul tem mais de 46,7 mil infectados por Covid-19 e 1.172 mortes

O Rio Grande do Sul registrou 1.172 mortes pelo novo coronavírus nesta nesta sexta-feira (17). Foram mais 33 óbitos incluídos no balanço diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES), ocorridos entre dos dias 5 de julho e essa quinta. As vítimas tinham entre 38 e 85 anos.

Também foram registrados 1.438 novos casos da Covid-19 em 24 horas. O total de infectados no Estado é de 46.710. A doença está presente em 442 municípios gaúchos. Já o número de pacientes recuperados é de 38.935, o que representa 83% dos casos.

Em Porto Alegre, onde as UTIs já estão quase lotadas, eram 199 mortes até às 18h desta sexta-feira. A capital é a cidade com o maior número de vítimas fatais pelo vírus no Estado.