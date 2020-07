Rio Grande do Sul registra mais 40 mortes por Covid-19 e 3,2 mil novos casos

A Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul confirmou nesta quinta-feira (16) mais 40 mortes pelo novo coronavírus no Estado. Assim, o total de óbitos já chega a 1.143 desde o início da pandemia. As vítimas tinham entre 38 e 91 anos. A pasta também registrou 3.209 novos casos confirmados da doença, somando 45.344 pacientes infectados.

Entre os novos casos contabilizados nas últimas 24 horas, 1.639 são de Porto Alegre. A maior parte é de casos antigos que foram registrados recentemente. Desses, 37 são confirmações de maio e outros 757 de junho. Nenhum dos mais antigos são óbitos e 71% deles já são considerados recuperados.

A capital gaúcha concentra o maior número de vítimas pelo vírus no Estado. Eram 190 mortes registradas pela Secretaria Municipal de Saúde até as 18h desta quinta.

O número de recuperados também subiu no Rio Grande do sul e agora são 37.730, de acordo com o governo, o que representa 83% dos casos. O vírus está presente em 441 municípios gaúchos.