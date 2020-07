Isolamento social sobe para 45,1% em Porto Alegre na terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A prefeitura lançou no dia 3 de julho o Desafio Porto Alegre, com meta de 55% isolamento social, nível considerado o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do coronavírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde.

Como funciona o índice

A cada 24 horas, o relógio virtual da prefeitura marca o índice de isolamento social contabilizado pelo município no dia anterior. Para calcular a estimativa de movimentação de pessoas, a empresa InLoco, parceira no projeto, utiliza os sinais de celulares como referência, dividindo o mapa de Porto Alegre em centenas de pequenos núcleos com raio de 450 metros cada um. Assim, é possível verificar quantos celulares transitam de um núcleo para outro a cada dia e medir quantas pessoas circularam pelas ruas e quantas permaneceram em suas residências.

O sistema utilizado para medir o índice reúne cerca de 540 mil celulares da Capital. Os dados obtidos são anônimos e têm uso meramente estatístico, com proteção das garantias e dos direitos fundamentais de privacidade dos usuários de telefonia.