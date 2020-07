Rio Grande do Sul vê Covid-19 avançar e número de mortes supera 1.060

ultrapassava a marca de mil mortes O Rio Grande do Sul vê o número de mortes por Covid-19 avançar e registrou nesta terça-feira (14) 1.063 óbitos pela doença. Foram 65 novas mortes registradas no balanço diário da Secretaria Estadual do Estado (SES), ocorridos do começo de julho até hoje. As vítimas tinham entre 25 e 96 anos. Nessa segunda, o Estado

Também foram confirmadas novas vítimas fatais em Porto Alegre, segundo divulgação da Secretaria Municipal de Saúde. A capital gaúcha registrava 184 mortes até as 17h desta terça, o maior número entre as demais cidades do Estado.

pico das hospitalizações por Covid-19 em Porto Alegre Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) projetou que oserá na metade de agosto. Professores da Medicina, Economia, Matemática, Capital estimam que a Capital alcançaria o topo em 8 de agosto, com 43.888 casos confirmados, e, em 18 de agosto, o pico de pessoas hospitalizadas com Covid-19, totalizando 839 pacientes.

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul chega a 41.660, com ocorrências em 434 municípios gaúchos. Já o número de pacientes recuperados soma 34.382, ou 84% dos casos.