Porto Alegre terá centro de acolhimento a pacientes de baixa renda com Covid-19

Moradores de baixa renda de Porto Alegre que tenham testado positivo para Covid-19 terão local destinado pela prefeitura para cumprirem a quarentena. O Centro de Acolhimento e Isolamento Social (CAIS) está sendo montado no prédio da Escola Estadual Marechal Mallet, na Vila Jardim, e terá capacidade para abrigar inicialmente 100 pessoas, podendo ser ampliado para até 200.

A iniciativa é uma parceria entre prefeitura da Capital e a Fundação Itaú para Educação e Cultura, por meio do programa Todos pela Saúde. A capital gaúcha é a primeira cidade do Sul do país a receber o projeto, que já tem outros dois centros de acolhimento em São Paulo e ainda será implementado em outros estados.

O CAIS vai funcionar 24 horas como local de acolhimento temporário. O residentes terão apoio de uma equipe de assistentes sociais, enfermeiros, cuidadores e monitores, e acompanhamento médico via telemedicina. Também receberão roupas e cinco refeições por dia.

A casa está passando por reformas para atender os pacientes a partir do dia 20 de julho. O custo total do projeto é de R$ 3,5 milhões, que serão subsidiados pelo Itaú Unibanco, assim como as equipes que irão trabalhar no novo espaço. O acordo de cooperação tem validade de três meses, podendo ser prorrogado. O Instituto Renascer será responsável pela gestão da casa.