Rio Grande do Sul ultrapassa marca de mil mortes por coronavírus

Já são mais de mil mortes pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. O Estado ultrapassou a marca nesta segunda-feira (13), após inclusão de novos casos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e da Secretaria Municipal de Porto Alegre. São 1.003 vítimas no total.

chegando a 60,1% Foram 33 novos óbitos confirmados pela SES, ocorridos entre os dias 22 de junho e esta segunda. As vítimas tinham entre 48 e 97 anos. Em Porto Alegre, cidade com maior número de mortes pela doença, já são 174 óbitos confirmados. No domingo, a chuva colaborou para ficar em casa e o isolamento subiu na Capital,

O Rio Grande do Sul também registrou 458 novos casos da Covid-19 em 24 horas. O total de infectados é de 40.420. Há casos de Covid-19 em 433 municípios gaúchos.

63 pedidos de reconsideração da classificação o Estado passou a ter 10 regiões com bandeira vermelha No fim de semana, o governo do Rio Grande do Sul recebeupreliminar da décima rodada do distanciamento controlado, divulgada na sexta-feira (10). Após análise dos recursos nesta segunda,