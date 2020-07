Estado recebe 63 pedidos de reavaliação das bandeiras do distanciamento controlado

O governo do Rio Grande do Sul recebeu 63 pedidos de reconsideração da classificação preliminar da décima rodada do distanciamento controlado , divulgada no final da tarde de sexta-feira (10). Municípios e associações regionais tinham até as 6h deste domingo (12) para formalizar os recursos.

A partir de agora, os dados e justificativas apresentados serão analisados para que, na segunda-feira (13), o Gabinete de Crise tome a decisão e divulgue o mapa definitivo vigente a partir de terça (14).

Nesta rodada, o Estado atingiu maior número de bandeiras vermelhas desde o início do distanciamento controlado, em 10 de maio. Conforme o mapa divulgado na sexta-feira, 15 regiões foram classificadas com risco epidemiológico alto da Covid-19. As cinco restantes ficaram com bandeira laranja (risco médio).

O resultado da 10ª rodada do distanciamento controlado afeta 84,2% da população gaúcha, mais de 9,5 milhões de habitantes, que terão mais restrições de circulação e às atividades econômicas se as classificações forem mantidas.

Segundo o governo do Estado, a análise preliminar dos índices de propagação do coronavírus e de ocupação de leitos trouxe, novamente, as regiões de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Palmeiras das Missões ao alto risco indicado na rodada anterior.

Já as regiões de Taquara, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul evoluíram de bandeira laranja para vermelha nesta rodada.Santa Maria, Ijuí, Uruguaiana, Bagé e Lajeado são as cinco regiões que mantiveram estabilidade e permaneceram na bandeira laranja. Embora nenhuma região tenha sido classificada com risco altíssimo (bandeira preta), também não houve registro de risco baixo (bandeira amarela) nem melhora nos índices em todo o Estado.

No entanto, não foi a semana em que o governo recebeu o maior número de recursos. No dia 28 de junho (oitava rodada), haviam sido 67 pedidos. Na semana passada, 37 e, em 21 de junho, primeira vez em que o Estado abriu esta instância recursiva, foram feitas 30 solicitações.

Municípios que não precisam de recurso

Dos 391 municípios que compõem as áreas com bandeira vermelha, 218 cidades não tiveram registro de hospitalização e óbito por Covid-19 de morador nos 14 dias anteriores ao levantamento. Por isso, se adequam à chamada Regra 0-0: podem adotar protocolos de bandeira laranja sem necessidade de encaminhar recurso. Basta que as prefeituras façam um decreto, com regulamento próprio.

Cronograma da 10ª rodada:

• Quinta-feira (9/7): coleta de dados dos 11 indicadores

• Sexta-feira (10/7): divulgação das bandeiras preliminares

• Domingo (12/7): prazo, até as 6h, para apresentação de recursos

• Segunda-feira (13/7): análise de recursos e divulgação, à tarde, das bandeiras definitivas

• De terça-feira (14/7) a segunda-feira (20/7): vigência das novas bandeiras