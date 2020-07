Número de mortos pela Covid-19 no Brasil passa de 70 mil

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira (10) a marca de 70 mil mortos pela Covid-19. São 70.524 vítimas da doença e 1.804.338 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.270 novas mortes e 45.235 novos casos.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

O Rio Grande do Sul bateu pelo segundo dia seguido o recorde diário de mortes - registrando 49 óbitos em 24. Com a cifra, o Estado chega ao total de 921 mortes causadas pelo novo coronavírus. Números de casos confirmados também subiu e agora superam 38 mil.

São Paulo, o estado mais populoso do país, registrou 324 mortes (foram 330 no dia anterior), e chegou aos 17.442 óbitos. Ao todo, são 359.110 casos confirmados no estado.

O Rio de Janeiro foi o segundo com maior número de mortes, 165 (contra 145 na quinta-feira). O total é de 11.280 óbitos.

Depois de registrar recorde de mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, Minas Gerais teve 59 mortes. O estado, que vê a expansão da pandemia nas últimas semanas, soma 1.504 mortes até o momento.

Segundo o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (10), o Brasil registrou nas últimas 24 horas 45.048 novos casos de Covid-19 e 1.214 novas mortes. Dados da pasta mostram que o país atingiu 70.398 mortes e 1.800.827 casos pelo novo coronavírus desde o primeiro da pandemia no país.

Entre os estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros --são 359.110 casos e 17.442 mortes. Em seguida na lista, aparecem os estados do Ceará, Rio de Janeiro e Pará.De acordo com o ministério, já são 1.078.763 pessoas que se curaram da doença.