Isolamento social cai para 45,1% em Porto Alegre

Na quarta-feira (8), um dia depois a entrada em vigor das novas restrições à circulação de pessoas em Porto Alegre, o índice de isolamento social da Capital caiu para 45,1%, mesmo com a forte chuva que atingiu a Capital . Na terça-feira (7), quando iniciaram as novas medidas para reduzir a circulação e combater a propagação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o indicador estava em 50%

Desde que prefeitura lançou, na semana passada, o objetivo de 55% de isolamento social através do Desafio Porto Alegre, campanha para sensibilizar e engajar a população para o controle da pandemia, os moradores da Capital só ultrapassaram essa meta no último domingo (5), quando foi registrado o patamar de 61,6% . O nível de 55% de isolamento social seria o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde.

A lotação de leitos dos hospitais de Porto Alegre estava em 83,13% por volta das 10h desta quinta-feira (9), segundo dados da prefeitura. Neste horário, havia 238 pacientes em leitos de UTI por Covid-19 na rede hospitalar da Capital, entre confirmados (197) e suspeitos (41). O número supera o limite de 174 leitos previstos para a primeira fase do plano de contingência hospitalar.

Como funciona o índice

O relógio virtual da prefeitura marca o índice de isolamento social contabilizado pelo município no dia anterior. Para calcular a estimativa de movimentação de pessoas, a empresa InLoco, parceira no projeto, utiliza os sinais de celulares como referência, dividindo o mapa de Porto Alegre em centenas de pequenos núcleos com raio de 450 metros cada um. Assim, é possível verificar quantos celulares transitam de um núcleo para outro a cada dia e medir quantas pessoas circularam pelas ruas e quantas permaneceram em suas residências.

O sistema utilizado para medir o índice reúne cerca de 540 mil celulares da Capital. Os dados obtidos são anônimos e têm uso meramente estatístico, com proteção das garantias e dos direitos fundamentais de privacidade dos usuários de telefonia.

Restrições

Começou a valer nesta quinta-feira (9) o bloqueio dos créditos de vale-transporte de empresas com atividades não autorizadas a funcionar em Porto Alegre. A medida é válida por 15 dias. A consulta sobre o status do benefício pode ser feita em um sistema disponibilizado pela Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), no link https://www.tripoa.net.br/BLOQUEIO-VT. O site foi disponibilizado com o objetivo de minimizar o impacto na rotina de trabalhadores que desempenham atividades essenciais.

O usuário também poderá fazer a verificação sobre a condição do seu cartão na seção "Bloqueio Vale-Transporte". O desbloqueio, se necessário, pode ser solicitado via ATP, pelo e-mail bloqueiovt@tripoa.com.br ou SAC 51-3027-9959, e EPTC, pelo e-mail bloqueiotripoa@eptc.prefpoa.com.br ou telefone 118. Para liberar o vale-transporte, o trabalhador precisará do contracheque ou da Carteira de Trabalho, com o número do seu CPF e CNPJ do empregador.