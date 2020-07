Incidência do coronavírus mais que dobra em um mês no Rio Grande do Sul

A incidência do novo coronavírus mantém trajetória de alta no Rio Grande do Sul. Em um mês, o número de casos da doença a cada 100 mil habitantes subiu 164%. Já são mais de 34,5 mil registros da doença entre os gaúchos.

Na segunda semana de junho, a taxa era de 112,5 O coeficiente de incidência de Covid-19 no Estado era de 297,1 até esta quarta-feira (8), de acordo com dados do Ministério da Saúde.

eram 247,6 casos a cada 100 mil habitantes Naquela semana, porém, o Rio Grande do Sul tinha a quinta menor taxa de incidência do vírus entre os estados brasileiros. Agora, mesmo com o aumento de casos, o RS tem a segunda menor taxa do País, atrás somente de Minas Gerais (287,7). Na semana passada,no Rio Grande do Sul, que ocupava a 25ª posição no ranking nacional - entre os 27 estados pesquisados.

O Estado também tem a menor incidência entre os demais estados da região Sul, com situação mais "confortável" em relação a Santa Catarina (493,3) e o Paraná (300,1). Veja no gráfico abaixo:

A região Norte e o Distrito Federal lideram com o maior número de casos confirmados a cada 100 mil habitantes. Amapá (3582,0), Roraima (3151,1), Distrito Federal (2079,2), Amazonas (1910,1) e Acre (1694,1) têm as maiores taxas de incidência do vírus no Brasil.

mais de 800 mortes pela doença Já no critério que compara o número de mortes a cada 100 mil habitantes, a alta foi ainda maior, de 169,2% no Estado em um mês. A taxa era de 2,6 na segunda semana de junho e saltou para 7,0 nesta quarta. Nesse recorte, o Rio Grande do Sul possui a quarta menor mortalidade do País, ocupando a 24º posição no ranking nacional. Já sãono Estado.

Novamente, estados do Norte lideram no confronto nacional. Ceará (71,8), Amazonas (71,2), Rio de Janeiro (63,0), Roraima (62,1) e Pará (59,6) possuem a maior taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 100 mil habitantes.