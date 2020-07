Isolamento social sobe para 50% em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O índice de isolamento social aumentou em Porto Alegre para 50% na terça-feira (7), de acordo com a Prefeitura Municipal. Na segunda (6), o indicador estava em 43,8% , após ter atingido 61,6% no domingo (5) . Apesar da elevação, o patamar ainda não alcançou a meta de 55% estabelecida pelo Desafio Porto Alegre, campanha para sensibilizar e engajar a população para o controle do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a prefeitura, o patamar de 55% de isolamento social seria o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Por volta das 10h desta quarta-feira (6), havia 226 pacientes em leitos de UTI por Covid-19 na rede hospitalar de Porto Alegre, entre confirmados (181) e suspeitos (45). O número supera o limite de 174 leitos previstos para a primeira fase do plano de contingência hospitalar. A lotação de leitos dos hospitais da Capital gaúcha na manhã desta quarta estava em 83,96%.

