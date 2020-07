Com 34 novos óbitos, Rio Grande do Sul chega a 800 mortes por coronavírus

O Rio Grande do Sul chegou nesta terça-feira (7) à triste marca de 800 mortes pelo novo coronavírus. Foram 34 novos óbitos confirmados pela Secretaria Estatual da Saúde (SES), de vítimas entre 38 e 92 anos de idade. A pasta ainda contabilizou 1.484 novos casos positivos da doença, totalizando 34.498. Somente em Alvorada, na Região da Metropolitana de Porto Alegre, foram 71 novos registros.

Porto Alegre, que há menos de uma semana registrava o 100º óbito, agora tem 137 mortes por Covid-19. A Capital impôs nesta terça. O novo decreto determina o fechamento por 15 dias de salões de beleza, academias e do Mercado Público, além de proibição para estacionar na Área Azul e a interdição de parques. A cidade está com 84.79% das UTIs ocupadas. Eram 232 pacientes em leitos de unidade intensiva por Covid-19 na rede, entre confirmados (181) e suspeitos (51) até as 17h30min desta terça.