Isolamento social cai para 43,8% em Porto Alegre

O índice de isolamento social piorou na segunda-feira (6) em Porto Alegre, caindo para 43,8%, após ter atingido 61,6% no domingo (5). Os dados foram divulgados pela prefeitura municipal. O novo patamaranunciada na semana passada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior durante a apresentação do Desafio Porto Alegre, nova campanha para sensibilizar, conscientizar e engajar a população para o controle do coronavírus.