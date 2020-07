Rio Grande do Sul chega a 31.619 casos confirmados de coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Chegou a 31.619 o número de casos confirmados por coronavírus no Rio Grande do Sul. O índice foi atualizado neste sábado (04/07) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), quando o Estado registrou 1.304 novos casos de infectados por Covid-19. Deste total, 12% (3.815) precisaram de hospitalização.

Segundo o boletim, foram confirmados mais 25 óbitos, totalizando 715 mortes de pacientes com a doença viral. O número estimado de recuperados é de 25.702 (81% dos casos).

Nos leitos de UTIs da Capital, atualmente, se encontram 1.064 casos confirmados e 755 suspeitos de portadores do vírus. Do total de respiradores nas Unidades de Tratamento Intensivo para adultos a taxa de uso é de 42.3% e a taxa de ocupação de leitos é de 71.3% de pacientes com Covid-19.