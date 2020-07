RS supera 30 mil casos de Covid-19; mais de 20 mil são de pessoas brancas

Jornal do Comércio, com base em dados oficiais do governo estadual e da prefeitura de Porto Alegre. Foram mais mil novas notificações de Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os registros da doença são pouco mais da metade do que a pesquisa de prevalência, coordenada pela UFPel, projetou, de, pelo menos, 53 mil gaúchos que já foram contaminados O Rio Grande do Sul superou nesta quinta-feira (2) os 30 mil casos de infectados e alcançou 668 mortes pelo novo coronavírus, segundo o painel do, com base em dados oficiais do governo estadual e da prefeitura de Porto Alegre. Foram mais mil novas notificações de Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os registros da doença são pouco mais da metade do que a pesquisa de prevalência, coordenada pela UFPel, projetou, de, pelo menos,

Porto Alegre acrescentou mais sete óbitos na história da pandemia, chegando a cem até o começo da noite desta quinta. Outras 24 vidas foram perdidas em outras localidades. O número de recuperados no Estado ultrapassou 23,5 mil pessoas e 409 das 497 localidades que compõem o Rio Grande do Sul têm casos.

Pelo painel de acompanhamento da crise sanitária do Estado, a distribuição dos infectados por raça e cor mostra que são mais de 20 mil pessoas brancas com a doença até agora, 1,6 mil indivíduos pretos e pouco mais de 2 mil entre pardos, amarelos e indígenas. Mas mais de 4,6 mil não declararam a cor ou raça, segundo os registros.

O último domingo (28 de junho) concentrou o maior número de óbitos, que chegaram a 25 em um só dia. Os números divulgados diariamente se referem a ocorrências de dias anteriores que são acrescentadas ao sistema após a confirmação para a Covid-19.

O painel do JC é atualizado diariamente com base em duas fontes: a SES e da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Como o número de casos da Capital não está atualizado no monitoramento estadual - há uma diferença de quase mil registros a menos no site estadual -, o mapa do jornal terá um número sempre mais completo, pois capta o dado da secretaria porto-alegrense, tanto infectados como mortes. Nesta quinta, o Estado divulga 29.195 casos da doença e 663 óbitos.

As outras mortes desta quinta foram em Alvorada (três casos), Arvorezinha, Esperança do Sul, Bento Gonçalves (dois casos), Getúlio Vargas, Gravataí (dois casos), Horizontina, Ibiaçá, Imbé, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Redentora, São José do Norte, Rio Grande (dois casos), São Leopoldo (dois casos), Sapucaia do Sul e Teutônia.

No quadro nacional, foram 61.884 mortes pela doença em 24 horas. Os infectados no Brasil somam 1,5 milhão de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram 1.252 óbitos e 48.195 casos confirmados.

Porto Alegre manteve a escalada de ocupação 23 a mais que essa quarta-feira (1º) ou alta de 16% As UTIs indicam aumento de internações pela doença ou suspeita, com 37% dos 1,5 mil leitos ocupados. O número de casos chegou a 417 confirmados e são 163 ainda esperando testes de Covid-19.com doentes do novo coronavírus, chegando a 165 nesta quinta --, além de ter mais 45 de suspeitos. O total relacionado à pandemia chega a 210 casos, portanto, 36,5% da ocupação. O número total de leitos é de 702.

Cresce a preocupação entre os hospitais e prefeituras com a demanda ascendente de Covid-19 e o suprimento do chamado kit entubação, usado em doentes com ventilação mecânica. Localidades e os estabelecimentos analisam bloquear vagas a pacientes de outras especialidades para administrar os estoques, que já faltam em algumas instituições. Canoas anunciam a medida.

A SES informou que já repassou levantamento da situação ao Ministério da Saúde e sugeriu que seja feita a aquisição emergencial dos kits para repassar aos estados.