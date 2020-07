Com 96 mortes, Porto Alegre se aproxima dos 100 óbitos por Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quase uma hora após a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS) confirmar o 95º óbito por Covid-19, uma mulher de 87 anos se tornou a morte de número 96 na Capital. Ela estava internada no Hospital Conceição desde 22 de junho, data em que testou positivo para o vírus. O Conceição é considerado referência no atendimento de pacientes com o novo coronavírus.

Do dia 24 do mês passado até esta quinta (2), a mulher permaneceu em UTI. De acordo com a SMS, a vítima era tabagista e possuía histórico de imunodeficiência.