Porto Alegre registra 95º óbito por novo coronavírus

Porto Alegre se aproxima dos 100 óbitos por coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou nesta quinta-feira (2) a 95ª morte na capital.

A vítima é uma mulher de 60 anos, com histórico de doença cardiovascular crônica, diabetes e obesidade. Falecida nesta quinta, a paciente estava internada no Instituto de Cardiologia desde segunda-feira (29). Ela testou positivo para o novo coronavírus na terça (30).

A capital gaúcha ainda é o município com os maiores índices da doença no Rio Grande do Sul. Do total de 28.171 casos confirmados no Estado, Porto Alegre concentra 2.812, segundo o balanço da Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS).