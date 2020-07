Incidência do coronavírus cresce 71% em duas semanas no Rio Grande do Sul

quando a taxa era de 144,8 no Estado Chegando perto de atingir a marca de 30 mil casos confirmados do novo coronavírus e com quase metade do Estado sob vigência da bandeira vermelha do distanciamento controlado, os números oficiais mostram que o avanço do vírus no Rio Grande do Sul ainda é preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de incidência de Covid-19 no RS é de 247,6 casos a cada 100 mil habitantes. O dado representa alta de 70,99% em duas semanas,

638 mortes pelo vírus Houve crescimento também no coeficiente de mortalidade, que agora é de 5,6 a cada 100 mil habitantes, ante 3,3 duas semanas atrás - alta de 69,6%. O Rio Grande do Sul contabilizava, até o fechamento deste texto,

Ainda assim, o Estado tem a terceira menor taxa de incidência da doença entre os demais estados brasileiros, ocupando a 25ª posição no ranking nacional. Amapá (3420,4), Roraima (2501,5), Amazonas (1744,1), Distrito Federal (1680,6) e Acre (1555,1) encabeçam a lista com o maior número de casos a cada 100 mil habitantes. Dentre os estados da região Sul, o Estado fica atrás somente do Paraná, que tem a menor taxa de incidência de Covid-19 do País, com base na atualização mais recente do Ministério.

ao menos 53 mil gaúchos já tenham sido infectados pela doença A quinta rodada de testes rápidos da pesquisa sobre a prevalência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), mostrou que