Leite faz apelo para gaúchos ficarem em casa e diz que próximos 15 dias serão cruciais

O governador do Rio Grande do Sul fez um apelo aos gaúchos nesta quinta-feira (2), alertando para que a população fique em casa em meio a estágio crítico da pandemia do novo coronavírus. Em vídeo, Eduardo Leite disse que "os próximos dias 15 dias serão cruciais". Na data de hoje, o Estado completa 15 semanas em estado de calamidade pública.

VÍDEO: veja o pronunciamento do governador Eduardo Leite

chegada do frio intenso mais de 29 mil casos confirmados de Covid-19 e 638 mortes A preocupação é diante da, que pode sobrecarregar o sistema de saúde. Quase metade do Rio Grande do Sul (46% da população) está sob bandeira vermelha, conforme o modelo de Distanciamento Controlado. O Estado tem

"O apelo não é só meu. É de todos que pensam e agem com racionalidade. Nos próximos 15 dias, fique em casa, lave as mãos, use máscara, respeite os protocolos e faça a sua parte. Porque especialmente em uma pandemia, em que o vírus circula sem encontrar barreiras, o governo não governa sozinho", afirmou Leite.

O governador destacou os esforços realizados pelo governo até aqui, como a ampliação em 75% da capacidade de hospitalar. De 933 leitos UTI adulto SUS antes da pandemia, o total deve chegar a 1.630 nos próximos dias. Mas reforçou que é necessário retomar aos níveis de isolamento observados no início de abril.

Leite ainda agradeceu os esforços empreendidos por empresas, instituições e toda a população, lamentando a perda de mais de 600 vidas até aqui, além de empregos, aulas e projetos. "Estamos todos cansados, somos todos humanos, mas não é hora de desistir", reforçou Leite.

O governador finalizou o vídeo fazendo novo apelo. "Falta mais um pouco, é preciso força, portanto, logo chegará a hora de podermos matar a saudade dos abraços, mas ainda precisamos de mais cuidado e proteção. Especialmente nos próximos 15 dias, se puder, fique em casa".