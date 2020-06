RS tem mais 30 mortos por Covid-19 e chega a 617 no total

O Rio Grande do Sul manteve o registro elevado de mortes que marca a largada da semana. Foram mais de 30 óbitos nesta terça-feira (30), o que eleva a 617 o número de vidas perdidas para o novo coronavírus. Já o número de casos ultrapassou 27,8 mil, chegando a 403 das 497 localidades gaúchas. O nível de internações hospitalares ultrapassou 70%, acima dos 65% do setor na segunda-feira (29). Mais de 21 mil pessoas já se recuperaram dos sintomas da Covd-19.

Os óbitos foram notificados em Caxias do Sul, Guaíba, Harmonia, Imbé, Lajeado, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo - teve quatro registros -, Santo Ângelo, São José do Norte, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Caraá, São Leopoldo, Teutônia, Tramandaí, Três Passos, Porto Alegre e Rio Grande.

As UTIs têm 23,5% dos pacientes confirmados com o novo coronavírus, com 361 casos da doença entre o total de 1.533 internados. Há ainda 172 suspeitos de Covid-19, 11% das vagas ocupadas. Canoas, Capão da Canoa e Ijuí aparecem no mapa das UTIs com situação de alerta, pois ostentam 80% de lotação.

Na Capital, o nível de ocupação superou 81%, que já é considerado preocupante em relação à capacidade do sistema de dar conta da velocidade de casos de pacientes de coronavírus. Pelo painel da Secretaria Municipal da saúde, 137 dos 575 doentes em leitos intensivos eram Covid-19. Outros 45 doentes internados são suspeitos da doença. Com isso, pacientes ligados à pandemia representam 31,6% dos internados em UTIs de Porto Alegre.

O País registrou 1.280 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados divulgados pelo Ministério da Saúde. O total de óbitos pela doença no Brasil chega a 59.594. Em um dia, foram contabilizados 33.846 novos casos da doença, elevando o número total de confirmações para 1.402.041. Desse total, segundo o Ministério da Saúde, 790.040 (56,3%) correspondem a pessoas que se recuperaram da infecção.