OMS anuncia recorde diário de novos casos de Covid-19, com Brasil no topo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste domingo (28), um novo recorde de novos casos de Covid-19 no mundo. De acordo com o órgão, foram identificadas mais 189.077 contaminações pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O Brasil foi novamente a nação que mais reportou novos casos, 46.860.

Entre os países que anunciaram novos recordes está os Estados Unidos, que contou mais 44,7 mil casos de covid-19, superando o recorde do sábado (44,6 mil), segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país.

O relatório da OMS aponta as Américas como região com mais novos casos da doença, 117,1 mil. Na sequência aparecem o Sudeste Asiático (25,4 mil), o Mediterrâneo Oriental (17,9 mil) e a Europa (16,5 mil). Em números totais, as Américas também lideram; são mais 4,9 milhões de casos, quase metade do total global.