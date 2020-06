EUA registram recorde de 44,6 mil novos casos em 24 horas

Os Estados Unidos registraram o maior número de novos casos de covid-19 em 24 horas, 44.602, de acordo com os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês). O recorde anterior havia sido em 6 de abril, quando o país confirmou 43.438 infectados.

Dessa sexta-feira (26) para este sábado (27), foram 651 novas mortes. No acumulado desde o início da pandemia, os EUA têm 2,46 milhões de casos de coronavírus e 124,97 mil óbitos, segundo o CDC.

A Flórida, um dos estados americanos onde as infecções por Covid-19 mais têm aumentado, também registrou um recorde de novos casos da doença nas últimas 24 horas, mais de 9.500, segundo o Departamento de Saúde do Estado.

No acumulado desde o início da pandemia, 130 mil casos foram confirmados no estado. Da sexta para o sábado, houve 24 novas mortes por coronavírus na Flórida, de acordo com as autoridades locais, o que eleva o total de óbitos para 3.390.

No Arizona, 3.591 novos casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas, segundo informações do Departamento de Serviços de Saúde do Estado, levando o total de infecções para 70,1 mil. O número de mortes decorrentes da doença no Arizona, de acordo as autoridades locais, é de 1.579 - 44 informadas neste sábado.

O governador do estado de Washington, Jay Inslee, afirmou neste sábado que interromperá a fase quatro do plano de reabertura em alguns condados, devido ao aumento do número de novos casos de coronavírus.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, por sua vez, decidiu suspender atos de campanha eleitoral que estavam previstos para ocorrer na Flórida e no Arizona na próxima semana, também em virtude do crescimento de novas infecções por Covid-19.