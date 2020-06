RS tem 19 novas mortes por Covid-19 e chega a 477 óbitos e mais de 20,8 mil casos

O Rio Grande do Sul registrou 19 novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 477 mortes. Foram registrados ainda 1.190 novos casos, totalizando 20.864 confirmados em todo o território gaúcho. Já o número de pacientes recuperados é de 16.824.

Dos novos óbitos confirmados, três foram em Alegrete (mulher, 30 anos e homens de 82 anos e 70 anos); dois em São Borja (mulher de 84 anos e homem de 86 anos) e um caso registrado nas cidades de Alvorada (mulher, 45 anos), Barão de Cotegipe (homem, 82 anos), Camaquã (homem, 89 anos), Canoas (homem, 77 anos), Caxias do Sul (mulher, 63 anos), Coxilha (homem, 85 anos), Gravataí (homem, 71 anos), Nonoai (homem, 55 anos), Passo Fundo (homem, 56 anos), Pelotas (homem, 70 anos), Porto Alegre(homem, 79 anos), Santa Maria (mulher, 68 anos), São Leopoldo (homem, 50 anos) e Três Passos (homem, 48 anos)

Porto Alegre ficou na liderança dos casos da doença identificados nesta terça-feira, com 176 novos, seguida por Caxias do Sul, com 74, Passo Fundo, com 73, e Garibaldi, com 56.