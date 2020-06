Porto Alegre bate novo recorde e chega a 93 pessoas em UTIs por Covid-19

A rápida aceleração da propagação da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre levou o prefeito Nelson Marchezan Júnior a anunciar mais restrições às atividades econômicas na Capital. Profissionais de saúde têm alertado durante toda a última semana sobre o risco real de colapso do sistema de saúde da cidade de o ritmo de avanço da doença se mantiver o mesmo. Neste final de semana, o número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com diagnóstico confirmado de Covid-19 bateu novo recorde no município, chegando a 93 pessoas.