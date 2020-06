Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre mais cinco leitos dedicados à Covid-19

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) abriu na noite deste sábado (20) cinco novos leitos de CTI, totalizando 51 dedicados à Covid-19. Nesta segunda-feira (22), outros cinco leitos serão entregues. A expectativa é que, até julho, os 105 leitos para tratamento de pacientes de coronavírus estejam prontos.

A estrutura é viabilizada com os R$ 57 milhões encaminhados pelo Ministério da Educação. O hospital trabalha também na disponibilização de profissionais para atuarem na área.

Com a conclusão das instalações técnicas do 7º andar do Bloco B na terça-feira passada (16), os pacientes começaram a ser transferidos para o novo espaço. O Bloco B conta com dois andares especialmente projetados para sediar o Centro de Terapia Intensiva. Porém, com a pandemia, emergencialmente foram implantados leitos críticos no térreo, onde a estrutura estava mais finalizada.

Os atendimentos da Emergência Covid permanecem acontecendo no térreo do Bloco B, uma vez que o andar foi planejado para atender ao Serviço de Emergência do HCPA.