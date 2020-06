Porto Alegre confirma 66 mortes por coronavírus

A Prefeitura de Porto Alegre atualizou neste sábado (20) os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até as 18h, o total de óbitos na Capital chega a 66 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a SMS, foram confirmados 74 novos casos de pacientes com a doença nas últimas 24 horas na Capital. No acumulado, são 2.638 confirmados e 5.308 em investigação.

No fim da tarde deste sábado, dos 622 leitos de UTI, 519 (83,4%) estavam ocupados e 90 (17,3%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19. Três hospitais apresentavam 100% de ocupação nos leitos de UTI até esta tarde: Cristo Redentor, Independência e Hospital da Restinga. No Conceição, a ocupação dos leitos de UTI estava em 90,67%, segundo o painel de monitoramento da prefeitura.