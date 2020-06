RS tem mais sete mortes por coronavírus e supera 20 mil casos da doença

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou na tarde deste sábado (20) mais sete óbitos por coronavírus, totalizando até o momento 432 mortes pela doença. Os novos óbitos foram nos municípios de Cachoeirinha (mulher, 65 anos); Canoas (mulher, 71 anos); Caxias do Sul (homem, 64 anos); Gravataí (homem, 88 anos); Pontão (mulher, 70 anos); Porto Alegre (homem, 48 anos) e São Gabriel (mulher, 92 anos).

O número total de doentes de coronavírus chegou a 20.033 confirmados, com 15.373 pacientes recuperados. A atualização teve ainda 45 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Foram informados 218 novos casos de Covid-19 até este sábado, com destaque para as cidades de São Leopoldo (59 casos), Bento Gonçalves (27), Três Passos (16) e Vacaria (10).