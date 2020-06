Rio Grande do Sul tem recorde de óbitos por Covid-19, com 19 vítimas

O Rio Grande do Sul teve um recorde de óbitos por Covid-19 nesta quinta-feira (18): foram 19 notificações à Secretaria Estadual da Saúde (SES). Também o balanço da doença no Estado chegou a 18.638 casos da doença em 363 municípios, número que soma os dados da SES e casos registrados em Porto Alegre ainda não incorporados pelo governo do Estado (veja quadro abaixo). Um total de 721 novos casos foram notificados nesta quinta no Estado.

Os 19 óbitos ocorreram nos municípios de Alvorada, Camaquã, Canoas, Dois Irmãos, Encantado, Esteio, Jaguari, Lindolfo Collor, Manoel Viana, Novo Hamburgo, Planalto, Porto Alegre (2 casos), São Valentim, Soledade, Três Cachoeiras e Viamão (3 casos). Um novo óbito também foi registrado em Porto Alegre após a atualização estadual. A 63ª vítima da Covid-19 na Capital gaúcha foi de uma mulher de 71 anos.

Já as 721 novas ocorrências de Covid-19 no Rio Grande do Sul vêm de 128 municípios gaúchos. Os maiores números registrados nesta quinta-feira são de Passo Fundo (56), Caxias do Sul (41), Novo Hamburgo (39), Marau (36) e Santa Maria (28).