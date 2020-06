Porto Alegre registra o primeiro caso de Covid-19 em indígena

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou o primeiro caso de Covid-19 entre povos indígenas da Capital. O paciente da etnia Kaingang tem diabetes e está hospitalizado. Ele teria sido infectado fora durante viagem à serra gaúcha.

A contaminação foi confirmada na segunda-feira (16), após atendimento na sexta (12) para coleta do exame de PCR. O paciente vive em aldeia com outros 147 indígenas kaingang. Para evitar a disseminação do vírus no local, a SMS vai realizar testes entre os demais moradores, de forma compartilhada com o Polo Base Porto Alegre da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS).

O Rio Grande do Sul tem 80 casos de Covid-19 confirmados entre indígenas. No país, são 3.079 casos.

A secretaria diz que intensificou a circulação de informações referentes à pandemia junto às comunidades indígenas desde a confirmação dos primeiros casos da doença em Porto Alegre. Com a confirmação do primeiro caso na aldeia, as orientações foram reforçadas, incluindo o isolamento dos contatos do paciente infectado para evitar novos casos no local.