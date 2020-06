RS: Número de casos de Covid-19 quase triplica em 30 dias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

alterou as bandeiras do distanciamento controlado O Rio Grande do Sul teve alta de quase 200% nos casos do novo coronavírus em 30 dias. O número chegou a 17,9 mil infectados nesta quarta-feira (17), ante 6,1 mil em 17 de maio, de acordo com a Secretaria Estadual da saúde (SES). Após pressão de prefeituras, o Estado revisou e

A pandemia há chegou a 358 localidades gaúchas. Nesta quarta, foram confirmados mais 744 novos casos e 13 mortes. As mortes chegam a 387, com taxa de 3,4 por cem mil habitantes. Quase 13 mil doentes já se recuperaram da Covid-19, mais de 80% dos casos confirmados.

Os novos óbitos confirmados ficam em diversas regiões, mas entre a Região Metropolitana, Centro, serra e Oeste, mais perto de Santa Catarina.

Santa Maria teve duas mortes, de homens, com 39 anos e 61 anos.

As demais vidas perdidas para a pandemia residiam em Campo Bom (homem, 79 anos), Coqueiros do Sul (homem, 44 anos), Esmeralda (homem, 67 anos), Frederico Westphalen (mulher, 31 anos), Gravataí (mulher, 74 anos), Marau (homem, 60 anos), Novo Hamburgo (homem, 74 anos), Porto Alegre (mulher, 53 anos), Santana do Livramento (mulher, 35 anos), São Leopoldo (homem, 42 anos) e São Sepé (homem, 79 anos).