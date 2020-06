Rio Grande do Sul registra mais de mil casos e 14 óbitos em 24 horas

quando houve a inclusão de 1.175 novos registros da doença no Estado Com a confirmação de 1.119 casos de Covid-19 no período de 24 horas nesta terça-feira (16), o Rio Grande do Sul registrou o maior número de infecções pelo coronavírus desde o dia 20 de maio,. Na época, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) havia unificado a contabilidade de casos, incluindo testes rápidos realizados pelos municípios cuja inclusão estava atrasada e provocaram um brusco crescimento na curva de infecções.

Até agora, no total, houve a confirmação de 17.183 casos de Covid-19 – dos quais 13.288 conseguiram se recuperar da doença, e 375 mortes em 356 municípios gaúchos.

Também houve o registro, pela SES, de 14 novas mortes em decorrência da doença. As vítimas residiam nos municípios de Canguçu, Caxias do Sul, Gravataí, Itacurubi (2 casos), Marau, Nova Araçá, Palmeira das Missões (2 casos), Porto Alegre (2 casos), Santo Ângelo, São Leopoldo, e Três Passos. No fim da tarde desta terça-feira mais uma morte foi contabilizada em Porto Alegre, a 58ª na Capital gaúcha, e que deverá ser incluída nas contagens do Estado na quarta-feira (17).

Os 1.119 novos casos são originários de 149 municípios gaúchos. O maior volume de infecções pela doença notificadas à SES vêm das cidades de Porto Alegre (176), Caxias do Sul (108), Nova Araçá (87), Santa Maria (67) e Passo Fundo (60).

teve seu status sanitário revisado mas contesta o status como Gramado Santa Maria, junto com Santo Ângelo,de bandeira vermelha (mais grave) para laranja pelo governador Eduardo Leite (PSDB) na tarde desta terça-feira. Já Caxias do Sul segue na bandeira vermelha, junto com outros municípios da Serra

Ministério da Saúde registra 1.282 novas mortes

O Brasil registrou 1.282 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País tem 45.241 óbitos pela doença. Em um dia, foram contabilizados 34.918 novos casos da Covid-19, mais um recorde diário de confirmações.

O número total de casos de pessoas infectadas pela covid-19 no Brasil chega agora a 923.189. Segundo o Ministério da Saúde, 441.729 (47,8%) desse total representam o número de pessoas recuperadas. São Paulo é o Estado com maior número de casos confirmados, 190.285, com 11.132 mortes pela covid-19. Em seguida, o Rio de Janeiro tem 83.343 casos e 7.967 óbitos; e o Ceará com 81.289 doentes pelo novo coronavírus e 5.070 mortes.