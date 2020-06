Prefeitura de Caxias do Sul questiona governo gaúcho sobre troca de bandeira

trocou a bandeira de laranja para vermelho A Prefeitura de Caxias do Sul enviará na segunda-feira (15) ofício ao governador Eduardo Leite solicitando reconsideração da decisão anunciada no sábado (13), quena região da Serra, o que impôs uma série de novas restrições, como fechamento do comércio em geral e outras atividades prestadoras de serviços. A decisão foi tomada na manhã deste domingo (14), em reunião do gabinete de crise, composto pelo prefeito Flavio Cassina, vice-prefeito Elói Frizzo e vários secretários.

No ofício haverá questionamentos sobre a alteração dos critérios sem aviso prévio aos municípios, o que causa insegurança na tomada das decisões na área da saúde pública que estão sendo implementadas. Também será solicitado que o Estado avalie os municípios pela sua população, tamanho e esforço que cada um fez na prevenção e segurança à pandemia, sugerindo, inclusive, a subdivisão da Serra por regiões das Hortênsias, Campos da Serra e Uva e Vinho. Será questionada a regulação de leitos em Caxias do Sul, feita pelo próprio Estado, onde as unidades de terapia intensiva são ocupadas por pacientes da região, e quantos dos 190 leitos anunciados pelo governador serão destinados à cidade.

Em paralelo, a Administração articulará uma reunião dos secretários da Saúde dos municípios que compõem a região da Uva e Vinho com a Coordenadoria Regional de Saúde; abrirá 10 novos leitos de UTI no Hospital Pompéia e um no Hospital do Círculo, além dos 15 abertos recentemente nos hospitais Geral e Virvi Ramos; e iniciará a testagem de pessoas acima de 50 anos nas Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento.

Os equipamentos comprados pelas campanhas de entidades serão disponibilizados para a rede hospitalar. "Caxias do Sul fez e continua fazendo a sua parte. Montamos hospitais de campanha, aumentamos o número de leitos e pagamos por eles, temos apenas seis óbitos registrados por Covid-19 no município. Então, queremos que o governador olhe por Caxias do Sul", assinala o prefeito.

A Administração, a exemplo de ações anteriores, chamará todas as entidades e sindicatos envolvidos. "Vamos aguardar a posição do governador, porque novamente atinge em cheio a economia. Mas é preciso reiterar para que as pessoas tenham consciência da importância de ficar em casa e sair apenas para as atividades essenciais, como supermercado e farmácia, e do uso da máscara, que é obrigatório”, reforçou Frizzo.