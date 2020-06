Rio Grande do Sul supera os 15 mil casos de Covid-19 e atinge 337 óbitos

O Rio Grande do Sul superou, nesta sexta-feira (12), os 15 mil casos de Covid-19. São 15.127 pessoas infectadas com a doença causada pelo novo coronavírus em 343 municípios gaúchos (confira o quadro abaixo), somando as 14.384 notificações divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e os casos registrados em Porto Alegre pelo boletim epidemiológico da Capital e ainda não incorporados pelo governo do Estado.

Há também um total de 337 óbitos em decorrência da Covid-19, dos quais 14 foram confirmados nesta sexta-feira pela SES. As novas vítimas da doença eram residentes nos seguintes municípios:

Campo Bom (mulher, 81 anos)

Esteio (mulher, 66 anos)

Esteio (homem, 79 anos)

Guaíba (homem, 40 anos)

Guarani das Missões (homem, 66 anos)

Mariana Pimentel (homem, 73 anos)

Nova Alvorada (homem, 57 anos)

Novo Hamburgo (homem, 81 anos)

Palmeira das Missões (mulher, 84 anos)

Passo Fundo (mulher, 94 anos)

São Gabriel (mulher, 49 anos)

Sarandi (mulher, 86 anos)

Sertão (mulher, 67 anos)

Taquari (homem, 71 anos)

Já os 225 registros da doença divulgados pela SES são originários de 60 municípios gaúchos. As confirmações mais numerosas, nesta sexta-feira, vêm das cidades de Nova Araçá, com 50 infectados; Passo Fundo, com 25, e Porto Xavier, com 19. Confira abaixo a lista completa de novos casos da Covid-19 por município: