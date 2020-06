Marchezan retoma restrições; shoppings voltam a fechar a partir de segunda-feira

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, comunicou na tarde desta sexta-feira (12), que voltam as restrições em algumas atividades, após oda Capital. Decretos a serem publicados neste fim de semana vão prever que shopping centers fecham a partir de segunda-feira (15) e restaurantes terão horário máximo para ficarem abertos. Marchezando, no Instagram do

Restaurantes vão poder abrir até as 23h. Academias de ginástica terão de voltar a atender apenas um aluno por vez. No comércio de rua, só poderão abrir(faturamento de até R$ 360 mil ao ano). Nos shopping, Marchezan descartou a possibilidade de fazer drive-thru e take away (pegar e levar no local), alegando que os próprios empreendimentos e lojistas haviam pedido, na primeira fase de fechamento, que não fossem permitidos estes tipos de serviços.