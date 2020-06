UTIs de Porto Alegre registram alta de 60% em casos de Covid-19 em seis dias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

velocidade da ocupação preocupa em Porto Alegre e no Estado mudanças anunciadas nesta quinta no sistema de distanciamento controlado O número de doentes com Covid-19 não para de subir em UTIs em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (11), são 70 pacientes com a doença em leitos dos serviços. A alta é de 60% frente à sexta-feira (5), há seis dias. Frente a segunda-feira (8), que tinha 62 casos, a elevação é de alta 13%, e em relação a terça (9), que tinha 60, é de 16%. Ae é um dos fatores para as

A prefeitura acompanha e pode definir o retorno de restrições. Nessa quarta, o comitê de enfrentamento da pandemia adiou as definições para o começo da semana. Nesta quinta, além de 70 pessoas internadas em UTIs com a Covid-19, há ainda 30 pessoas com suspeitas da doença.

Nesta quinta, a Capital confirmou o 51º óbito. Foi de uma mulher com 55 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde 1º de junho e estava em ventilação mecânica. A paciente era hipertensa e obesa, fatores que elevam riscos para quem é infectado pelo novo coronavírus.