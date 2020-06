'Dados mostram que há deterioração', diz coordenadora do comitê da Covid-19 no RS

"Os dados mostram que há deterioração", assinalou a coordenadora do Comitê de Dados das ações de combate à pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul, Leany Lemos. A afirmação de Leany sinaliza o alerta mais importante desde a adoção do sistema de distanciamento controlado.

O comitê estadual, que se reuniu nesta quinta-feira (11), deve validar mudanças na forma de acompanhar e definir alterações em níveis de risco e de restrições nas regiões. O novo mapa do distanciamento deve ter a volta da bandeira vermelha, admitiu Leany.

Na origem do alerta, estão desde a evolução de casos da doença no Estado, que soma mais de 14 mil registros e 317 mortes, e um nível de ocupação de leitos de UTIs que preocupa o governo. A evolução em 30 dias de casos indica que o quadro de notificados quase triplicou.

Leany chamou a atenção para um indicador: reduz cada vez mais a proporção entre leitos de UTI ocupados por doentes com Covid-19 e vagas livres. Essa relação caiu 35%, segundo gráfico mostrado pela coordenadora e ex-secretária de Planejamento. De uma proporção de 11 leitos livres para cada caso com Covid-19, em fim de abril, a relação passou a menos de três esta semana.

Ou seja, mesmo que os leitos de UTI com Covid-19 representem apenas 11,6% da ocupação do total de 1938 vagas em UTI com respiradores no Estado, o que gera o alarme é a disponibilidade da estrutura caso a demanda se mantenha em aceleração.

Segundo o painel do Estado, são 225 pessoas confirmadas com o novo coronavírus internadas, enquanto há pouco mais de dez dias eram 159. A alta para todo o Estado é de quase 50%. Há ainda 123 suspeitos de ter o novo coronavírus também nas unidades de terapia intensiva.

termômetro flagrante da velocidade de ocupação dos casos decidiu frear novas liberações de atividades e não descarta reativar restrições Porto Alegre é um. Nesta quinta-feira (11), o número é de 70 doentes, elevação de 60% frente ao dia 5 e de 16% em dois dias. O prefeito Nelson Marchezan Júnior, diante da situação,

Uma das medidas que pode ter aval ainda nesta quinta-feira (11) e ser anunciada pelo governador Eduardo Leite, no começo da tarde, é o da adoção de monitoramento diário de indicadores, com definição de mudanças de bandeiras do sistema de distanciamento controlado não só semanal, mas diária.

"Nas mudanças que estamos pensando e vamos validar pode introduzir um elemento para monitoramento diário", afirmou Leany, durante videoconferência com jornalistas para explicar o funcionamento do distanciamento.