UTIs de Porto Alegre chegam a 67 doentes com Covid-19 reforçando alerta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A prefeitura adiou para a semana que vem As UTIs de Porto Alegre, tanto públicas ou credenciadas ao SUS como as privadas, voltaram a registrar alta nas internações nesta quarta-feira (10), o que pode reforçar a tendência de crescimento verificado desde o fim de semana.qualquer revisão de medidas ou ampliação da liberação de setores.

Segundo o painel da Secretaria Municipal da Saúde, 67 pacientes com o novo coronavírus estavam nas unidades. São sete a mais que essa terça-feira (9) e 23 a mais que sexta-feira (5), alta de 52%.

O setor tem ainda 28 casos suspeitos em leitos de terapia intensiva. O Hospital de Clínicas soma 26 casos confirmados e mais cinco suspeitos, é o maior número em um estabelecimento. Logo depois vem o Hospital Conceição, com 18 casos de Covid-19 e sete suspeitos. O Moinhos de Vento, com nove internados em UTI com a doença, é o terceiro em número.

A cidade tem 607 leitos, com 483 casos internados, com ocupação de quase 80%.

O crescimento de casos nas UTIs acendeu alerta para a prefeitura na segunda-feira (8), quando houve alta de 40% nos casos, em relação a sexta-feira (5). A situação fez o prefeito Nelson Marchezan Júnior adiar novas liberações de segmentos. Nesta quarta, o comitê de enfrentamento da pandemia local definiu que novas mudanças, seja em restrições - caso mantenha a velocidade de aumento de casos em UTIs - ou liberações.