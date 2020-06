Incidência do novo coronavírus segue crescendo no Rio Grande do Sul

em relação à semana passada A taxa de incidência do novo coronavírus segue crescendo semana a semana no Rio Grande do Sul. O coeficiente calculado pelo número de casos da doença a cada 100 mil habitantes subiu 29,0%e agora está em 112,5.

13,3 mil casos confirmados e de superar 300 mortes A nova alta ocorre após o Estado romper a marca depor Covid-19. Ainda assim, permanece a situação mais "confortável" diante dos demais estados brasileiro. O RS mexeu uma posição em direção ao fim da fila e agora tem a 23° menor taxa de incidência do novo coronavírus.

Os estados das regiões Norte e Nordeste mantém as maiores taxas de incidência do vírus no Brasil. Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e Ceará lideram pelo maior número de casos a cada 100 mil habitantes. Veja as taxas abaixo.

Jornal do Comércio a partir de dados do Ministério da Saúde. As taxas chegaram a ficar indisponíveis depois que o Ministério decidiu limitar as informações polêmica envolvendo o critério de divulgação A comparação é feita semanalmente peloa partir de dados do Ministério da Saúde. As taxas chegaram a ficar indisponíveis depois que o. Os mapas e o gráficos voltaram à plataforma nessa terça-feira (9) apósadotado pela pasta.

Houve alta no Rio Grande do Sul também quanto ao número de mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. A taxa cresceu 18,18% em uma semana, agora em 2,6. O resultado é baixo se comparado aos demais estados e o Rio Grande do Sul também possui a 23° menor taxa de mortalidade do Brasil, empatado com Goiás.

No topo dessa lista aparecem Amazonas (55,9 mortes/100 mil habitantes), Ceará (47,2), Pará (44,8), Rio de Janeiro (40,1) e Pernambuco (36,1), mantendo as maiores taxas como nas últimas semanas. Veja a lista completa no gráfico abaixo.