Prefeitura de Porto Alegre envia resultados de exame da Covid-19 aos pacientes

A partir desta terça-feira (9), a prefeitura de Porto Alegre enviará os resultados de exames de Covid-19 para os pacientes que realizarem os exames nas tendas de atendimento. A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o setor responsável por fazer a comunicação, através do WhatsApp. A indicação é de que o paciente solicite o resultado do exame para a Ouvidoria, quatro dias após a data da coleta.

O serviço é oferecido exclusivamente para exames PCR de Covid-19 coletados nas tendas. Para ser atendido pela Ouvidoria, o paciente deverá enviar cópia do cupom de solicitação e da carteira de identidade para o número de WhatsApp - (51) 3289-2656. Aqueles que não possuírem WhatsApp podem fazer a solicitação pelo telefone 156.

As pessoas que forem encaminhados para realização de exames em laboratórios conveniados receberão no local de atendimento o login e senha para acesso ao resultado do teste no site do laboratório.