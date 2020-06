RS chega a 303 mortos, com 11 novas mortes confirmadas nesta terça

A pandemia do novo coronavírus fez mais vítimas fatais no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (9), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou 11 novos óbitos, que tiveram a confirmação de terem sido causados por complicações da Covid-19. Com isso, o Estado alcançou 303 mortes pelo novo coronavírus. Bento Gonçalves, com três casos, respondeu pelo maior número do dia.

O Rio Grande do Sul chegou a 13.361 registro da doença, com 10.410 pessoas recuperadas (estão há mais de 14 dias sem sintomas da Covid-19). A pandemia já tem casos em 331 municípios dos 497 do Estado.

Em Bento Gonçalves, duas mulheres (57 anos e 84 anos) e um homem, de 71 anos, não resistiram aos impactos da doença à saúde.

Porto Alegre chegou a 47 mortes nesta terça. Uma mulher, de 83 anos, que estava internada no Hospital Divina Providência desde em 31 de maio e em UTI desde domingo (7), com histórico de hipertensão, faleceu. A outra vida perdida foi de um homem de 60 anos, internado no Hospital Vila Nova no dia 6e que foi para a UTI no dia 7 e tinha histórico de acidente vascular encefálico.

Outras localidades com óbitos foram Ijuí (homem, de 85 anos), Novo Hamburgo (mulher, de 58 anos), Rio Grande (homem, de 70 anos), Santa Maria (mulher, de 66 anos), Santo Ângelo (mulher, de 82 anos) e Viamão (mulher, de 78 anos).

comitê estadual da pandemia apontou preocupação Dentro do distanciamento controlado, cresce em algumas regiões a preocupação com a ocupação de leitos de UTI. Ocom a situação em cidades como Novo Hamburgo, Taquara e Palmeira das Missões, que ficaram com a cor preta para o indicador de UTIs. No fim de semana, a atualização das bandeiras do distanciamento mostrou alta de regiões com a cor laranja, saindo da amarela, que é de menor risco.

aumento na velocidade de internações em UTIs Na Capital, oacendeu o alerta na prefeitura. O número aumentou 40% em três dias - de sexta-feira (5), quando eram 44 doentes internados com Covid-19, e 62 na segunda-feira (8). Nesta terça, o número é de 60 pacientes, segundo painel das UTIs que é atualizado em tempo real pela Secretaria da Saúde.