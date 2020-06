Em dia de recorde de doentes de Covid-19 em UTIs, Porto Alegre adia flexibilizar restrições

Em nota no Twitter na tarde desta segunda-feira (8), o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, comunicou que o comitê de enfrentamento da pandemia decidiu descartar novas flexibilizações das medidas que impõem restrições a setores. A medida é comunicada no dia que a Capital registra recorde de doentes com Covid-19 em UTIs. O número é de 62 casos, segundo painel da Secretaria Municipal da Saúde.

O comitê técnico da pandemia se reuniu na manhã. "Na reunião do Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus, nesta manhã, decidimos não avançar na flexibilização das restrições", postou o prefeito, em sua conta na rede social. Marchezan informou que vai explicar as razões da decisão em transmissão pelo Facebook às 15h30min desta segunda.

Marchezan estará também nesta segunda-feira em transmissão ao vivo, a partir das 18h, falando sobre a pandemia.

Pelo dados disponíveis sobre a pandemia em painel das UTIs disponível no site da Secretaria da Saúde, o Hospital de Clínicas (HCPA) concentra o maior número de pacientes confirmados, com 24 internados, logo depois vem o Hospital Conceição, com 17, o Hospital Moinhos de Vento, com nove, o Ernesto Dornelles, com quatro, a Santa Casa, com três, o São Lucas da Pucrs com dois e um em cada UTI do Mãe de Deus, Divina Providência e Hospital Porto Alegre. Todos são casos de adultos.

Também há mais 39 pacientes nas unidades com suspeita de ter contraído o vírus, sendo quatro deles crianças. A ocupação geral das UTIs adultas, considerando todos os tipos de doenças, é de 78,7%. Mas Conceição, Moinhos de Vento e Mãe de Deus estão acima de 85%.

sistema de distanciamento controlado Este é um número que pode mudar ao longo do dia. A ocupação de UTIs é um dos principais indicadores para definir medidas de maior ou menor restrição. A Capital está na bandeira de cor laranja no, regulado pelo Estado.

A partir de 20 de maio, houve liberação para atendimento presencial em bares e restaurantes e abertura de comércio em geral e shopping center. Mas eventos, cinemas e atividades coletivas como em clubes de futebol são vetados. Desde a liberação, o número de casos teve alta de mais de 80%.

A Capital havia registrado o maior número de internações por Covid-19 em UTIs desde o começo da pandemia no levantamento desse domingo (7), com 54 pacientes, oito a mais que os 46 casos de sábado (6). Casos confirmados da doença na população chegaram a 1672, nesse domingo, com 44 óbitos e 619 recuperados. A Capital reassumiu a primeira posição em registros.

O Rio Grande do Sul tinha, até esse domingo, 12.668 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo que 8.560 delas já se recuperaram, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES).