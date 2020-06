Três regiões têm risco elevado para laranja em nova atualização estadual

O governo do Rio Grande do Sul divulgou neste sábado (6) a quinta atualização da classificação das regiões estaduais de acordo com as bandeiras determinadas pelo distanciamento controlado. A vigência da nova atualização é para a próxima semana, entre 8 e 14 de junho.

A principal mudança é a alteração da bandeira amarela (risco baixo) para laranja (risco médio) nas regiões de Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Ijuí. A única região que apresentou melhora e teve a bandeira alterada de laranja para amarela foi a de Pelotas. A partir de segunda-feira (8), serão 16 regiões com bandeira laranja e quatro com bandeira amarela – Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas e Taquara. As bandeiras vermelha (risco alto) ou preta (risco altíssimo) não foram implementadas em nenhuma região desde o início das atualizações.

A região de Pelotas, que é formada por 22 municípios, teve predominância de bandeiras amarelas não apresentou nenhuma bandeira vermelha ou preta nos onze indicadores levados em consideração para calcular a classificação, por isso a redução do risco.

Em Santa Cruz do Sul, o risco foi aumentado devido à bandeira preta na variação do número de novas hospitalizações, de três para oito entre as duas últimas semanas, e de uma bandeira vermelha na variação do número de leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com Covid-19 na região, de 57 para 39.

A região de Santa Rosa, que melhorou o cenário em vários indicadores segundo o governo, somou sete novas internações nos últimos 14 dias, passando do limite de cinco previsto para se manter na bandeira amarela.

Já em Ijuí, apesar da melhora em três indicadores, a piora em cinco pontos levou à implantação da bandeira laranja: a variação do número de novas hospitalizações por Covid-19 (passando de um na semana anterior para cinco nesta semana), arazão entre casos ativos e recuperados, o aumento de novas hospitalizações, a incidência de novos óbitos no comparativo com a população e a redução dos leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com Covid-19.

De acordo com o decreto nº 55.285, publicado no último domingo (31), os municípios podem determinar medidas próprias, desde que excepcionalmente, com justificativa clara e que não estejam classificados com bandeira vermelha ou preta.

No Rio Grande do Sul como um todo, a quinta rodada do modelo de distanciamento controlado apresentou os seguintes resultados nas últimas duas semanas:

O número de novos registros de hospitalizações síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de confirmados Covid-19 diminuiu 13% entra as duas últimas semanas (277 para 241);

O número de internados em UTI por SRAG aumentou 4,9% no Estado entre as duas últimas sextas-feiras (267 para 280);

O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS aumentou 8,2% entre as duas últimas sextas-feiras (207 para 224);

O número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS aumentou 11,8% entre as duas últimas sextas-feiras (153 para 171);

O número de leitos de UTI adulto disponíveis para atender Covid-19 no RS aumentou 1,1% entre as duas últimas sextas-feiras (de 536 para 542);

O número de óbitos por Covid-19 aumentou 55,6% entre as duas últimas semanas (de 36 para 56).

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (58), Passo Fundo (25), Caxias do Sul (23), Lajeado (19) e Novo Hamburgo (19).