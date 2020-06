Rio Grande do Sul chega a 11,4 mil casos de Covid-19 e registra mais sete óbitos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul contabilizou, no final da tarde desta quinta-feira (4), mais 629 novos casos de Covid-19 no Estado, além de sete óbitos, ocorridos nas últimas 24 horas. Somando-se aos registros disponíveis nos boletins epidemiológicos do município de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul chega a um total de 11.428 casos,, e 266 mortes em 312 municípios, o equivalente a 62% dos municípios gaúchos.