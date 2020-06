Porto Alegre registra dois óbitos por Covid-19 nesta quinta

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) confirmou dois óbitos por coronavírus na manhã desta quinta-feira (4). Com isso, a capital gaúcha totaliza 43 mortes pela doença - maior número entre os municípios do Rio Grande do Sul.

A primeira vítima anunciada foi um homem de 91 anos. Foi internado no Hospital Nossa Senhora Conceição na segunda-feira (1º) por infecção urinária, mas também estava com tosse. O exame realizado no dia da internação resultou positivo para Covid-19.

Uma paciente internada na UTI do Hospital São Lucas da PUCRS também teve o falecimento confirmado nesta manhã. A mulher de 88 anos não apresentava comorbidades, segundo a SMS.

O Rio Grande do Sul soma 260 óbitos por coronavírus em 306 municípios, segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Porto Alegre concentra 1.315 dos 10.935 casos confirmados no Estado. Lajeado ainda é a cidade com o maior número de infecções, com 1.345 até esta quinta.